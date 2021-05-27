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Ранним утром 27 мая под Уфой завершились поиски 15-летнего Геннадия Г., который четыре дня назад пропал без вести на диком пляже. Как сообщили в региональном МЧС, подросток погиб. Вблизи станции Юматово его тело в воде заметил участвовавший в поисках родственник. Труп был передан сотрудникам полиции.

Напомним, о том, что Геннадий, вероятнее всего, утонул, стало известно сразу. 23 мая молодой человек вместе с друзьями пошел на пляж реки Демы и во время купания глубоко нырнул, но обратно так и не вынырнул. Подростка искали родственники, волонтеры, спасатели и водолазы.