В Башкирии полицейские разыскали без вести пропавшую 12-летнюю девочку

Фото: МВД по Башкирии

В минувшую среду, 26 мая, поздно вечером в отдел полиции в Белорецке позвонили обеспокоенные родители 12-летней девочки. Стражам порядка они рассказали, что их дочка ушла из дома гулять из дома на улице Крупской около 17:00 и не вернулась. Полицейские незамедлительно начали поиски пропавшего ребенка.

Сегодня утром, 27 мая, около 08:30 часов полицейские установили, что прошлым вечером она играла с другой девочкой в одном из дворов на улице Карла Маркса. По описанию подруги удалось установить ее личность – ей оказалась одноклассница пропавшей, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

К счастью, на этот раз история с пропажей ребенка завершилась благополучно. Сотрудники МВД по Башкирии узнали, где живет одноклассница и нашли в этой квартире 12-летнюю потеряшку. Как отметили в ведомстве, девочка осталась ночевать у подруги и не сказала об этом родителям.