В Башкирии срочно разыскивают пропавшую 12-летнюю девочку

Фото: «Поиск пропавших детей в Белорецком районе»

Отряд волонтеров «Поиск пропавших детей» минувшей ночью, 27 мая, опубликовал срочное сообщение о пропаже 12-летней девочки в Белорецком районе. Детали исчезновения Любови Морозовой не приводятся.

Приметы: карие глаза, темно-русые волосы.

Была одета: желтая футболка, чёрная юбка с пуговицами, с собой был пакет и маленькая сумка.

Если у вас есть какая-то информация о девочке, сообщите ее, пожалуйста, по телефону +79603978518 - Максим (координатор поиска).