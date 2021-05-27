Долгожданный дождь в Башкирии пройдет в ближайшие три дня

Синоптики «Башгидрометцентра» сообщили, что есть вероятность дождя в ближайшие три дня. Однако по прогнозу температура воздуха 27, 28 и 29 мая будет по-прежнему высокой. Так, сегодня, 27 мая, температура составит днем 22-27°, по северу до 17°.

А вот ветер будет достаточно холодный северного и северо-восточного направлений. На следующий день, 28 мая, также осадков не будет. В этот день будет стоять достаточно жаркая погода – 25-30°.

Дождь обещают 29 мая вместе с порывистым ветром. Однако осадки не ожидаются существенными. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +11,+16°, местами +5,+10°, днем 27-32°.