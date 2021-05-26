Музей полярников имени уроженца города Валериана Альбанова открылся в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров 26 мая опубликовал на своих страницах в социальных сетях информацию о том, что в Уфе открывается музей имени исследователя Арктики Валериана Альбанова. Руководитель республики сообщил, что это место также посвящено всем многочисленным выходцам из республики, которые осваивали Арктику, стали адмиралами, защищали морские рубежи.

– Мы сегодня отдаем историческую дань памяти нашему великому земляку, полярнику, исследователю - человеку с удивительной, красивой и трагической судьбой, легендарному исследователю Арктики Валериану Ивановичу Альбанову. Открываем в Уфе музей его имени. <...> Не сомневаюсь, что он будет интересен всем – и молодым, и людям старшего поколения. Появляется новая туристическая точка на карте Уфы, – прокомментировал руководитель республики.

Радий Хабиров отметил, что в основе всех современных достижений на Арктике лежат исследования тех далеких лет, у истоков которых был Валерин Альбанов с единомышленниками.

Новая достопримечательность находился на улице Свердлова, 88.