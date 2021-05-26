В Уфе ФСБ задержала полицейского при передаче взятки

Процесс по делу бывшего участкового состоится в Верховном суде республики.

В Уфе будут судить 32-летнего экс-участкового полиции и 40-летнего горожанина. Их обвиняют в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество – все «в крупном размере».

По версии следствия, в ноябре 2020 года к тогда еще действующему полицейскому обратился знакомый. Он попросил посодействовать в прекращении проверок, которые в отношении него проводили оперативные сотрудники. Участковый, желая помочь приятелю, обратился к 40-летнему уфимцу, который за 150 тысяч рублей согласился передать взятку в размере 300 тысяч рублей некоему «сотруднику управления экономической безопасности УМВД России по Уфе».

– В действительности мужчина не планировал передавать указанные деньги и намеревался их похитить, – передали в региональной прокуратуре.

Когда участковый передавал обозначенную сумму денег уфимцу, обоих задержали сотрудники ФСБ Башкирии. В итоге полицейского уволили из органов внутренних дел «по компрометирующим основаниям».

Процесс по делу бывшего участкового и его сообщника состоится в Верховном суде республики.