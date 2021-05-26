В Башкирию придут заморозки и сильный ветер

В северных и горных районах Башкирии прогнозируются слабые заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Башкирии в ближайшие сутки ожидаются заморозки и сильный ветер. Об этом предупредили в Башгидромете.

Завтра, 27 мая, в регионе обойдется без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный, восточный, умеренный. Местами возможны порывы до сильного.

Этой ночью температура воздуха в среднем по республике составит +4,+9°. В северных и горных районах прогнозируются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°. Днем солнце прогреет воздух до 20-25°.

Синоптики добавили, что несмотря на понижение температуры воздуха в Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность.