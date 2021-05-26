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Общество26 мая 2021 14:39

Башкирии подарили профилакторий «Речные зори»

Его стоимость оценивается 128 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Речные зори"

фото: "Речные зори"

В госсобственность Башкирии на безвозмездной основе передали санаторий-профилакторий «Речные зори» стоимостью 128,8 млн рублей. Ранее здравница принадлежала «Уфимскому моторостроительному объединению».

Власти республики хотят создать на базе профилактория детский лагерь «с профильными сменами по предпринимательству и развитию предпринимательских навыков» у школьников. Об этом 26 мая сообщила глава регионального Минземимущества Наталья Полянская.

Профилакторий «Речные зори» располагается в Калининском районе города Уфы, рядом с одноименным садовым товариществом.