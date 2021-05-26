В Уфе открылся Музей полярников имени Валериана Альбанова

фото: glavarb.ru

Сегодня, 26 мая, в Уфе состоялось открытие Музея полярников имени Валериана Альбанова – легендарного уфимца, исследовавшего Арктику. Учреждение расположено в двухэтажной усадьбе купцов Соловьёвых на улице Свердлова.

Экспозиция музея занимает площадь в 300 квадратных метров. Она включает несколько тематических зон, посвященных истории освоения Арктики и роли России в жизни северного региона. Ранее "КП-Уфа" писала, что бюджетом Башкирии на создание выставки было выделено 33,5 млн рублей.

– Центральная музейная экспозиция демонстрирует карты освоения Арктики и Северного морского пути, движения льдов в Арктике и изменения климата, – рассказали в пресс-службе администрации главы Башкирии.

В накоплении сведений об Арктике большую роль сыграл Валериан Альбанова. В открывшемся музее его именем также назван отдельный зал. Там собрана вся информация о жизни легендарного полярника.

Валериан Иванович Альбанов родился 26 мая 1882 года. В 1900 году он поступил в Мореходные классы в Санкт-Петербурге, которые в 1902 году переименовали в Училище дальнего плавания. В 1912–1914 годах принял участие в полярной экспедиции Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна». После этого остался служить на севере. В 1917 году опубликовал об этом свои записки. На основе его дневников вышла книга «На юг, к Земле Франца Иосифа!»