Молодая мама из Уфы выиграла миллион рублей в лотерее

фото: Государственная лотерея "Столото"

Уфимка Анна Агафонова стала победительницей в государственной лотерее. Девушка раньше редко играла, и удача до недавнего момента ей не улыбалась. Однако купив на днях пять лотерейных билетов, обнаружила в одном из них выигрыш. Теперь она обладательница 1 миллиона рублей.

Жительница столицы работает в регистратуре городской поликлиники и воспитывает сына. И теперь они вдвоем планируют на выигранные деньги воплотить свою давнюю мечту.

– Мы мечтали о собственном доме. Теперь купим участок и в скором времени начнем возводить свое гнездышко, – поделилась радостью победительница.