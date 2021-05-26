Руководитель администрации Хабирова стал отцом в четвертый раз

фото: Александр Сидякин // instagram.com

Руководитель администрации главы Башкирии Радия Хабирова Александр Сидякин стал отцом в четвертый раз. Об этом сегодня, 26 мая, он сообщил в своих соцсетях.

– В таком эмоциональном шторме я ещё никогда не бывал. Сегодня ночью в четвёртый раз стал отцом! Радость! Иван Сидякин появился на свет в 2:55, – написал чиновник.

Напомним, 24 мая стало известно, что у Сидякина умерла мать. По его словам, она очень сильно хотела увидеть внука: «Чуть-чуть не хватило. Но где то по пути в небесную канцелярию и из неё они, уверен, пересеклись. Все хорошо, мам. Он родился! Будь спокойна там», – добавил чиновник.