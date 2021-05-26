Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 мая 2021 10:41

В Уфе почти 40% родителей хотят, чтобы их дети после учебы переехали жить в другой город

Еще 35% опрошенных, напротив, желают своему ребенку остаться в башкирской столице
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Уфе 39% родителей хотят, чтобы их дети переехали жить в другой город

В Уфе 39% родителей хотят, чтобы их дети переехали жить в другой город

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе 39% опрошенных родителей заявили, что хотят, чтобы их дети после получения образования переехали жить в другой город. Самыми популярными направлениями для переезда были названы Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нью-Йорк и Берлин. Еще 35% уфимцев, напротив, желают своим детям остаться. Опрос, в котором приняли участие 7500 родителей из городов-миллионников, провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Башкирская столица заняла третье место в списке миллионников России, где родители реже всего видят будущее своих детей в родном городе. Уфу по этому показателю обогнали Новосибирск (41% хотят, чтобы их дети жили в другом месте) и Красноярск (43%).

В топ городов, откуда, по мнению родителей, дети не должны уезжать, вошли Казань, Москва и Санкт-Петербург.