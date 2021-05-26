В Уфе 15-летний подросток пропал на диком пляже

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23 мая в Демском районе Уфы пропал 15-летний мальчик. Как рассказывает отец подростка, парень отправился купаться вместе с друзьями на Коровий пляж Демы. Местные жители утверждают, что на этом участке река наиболее извилиста и опасна. Здесь часто встречаются воронки и коряги.

Гена Галустян во время купания глубоко нырнул, но обратно, по какой-то причине, не вынырнул. Сейчас на окрестностях пляжа ведут поиски волонтеры, а дно реки обследуют водолазы.

– Есть шанс, что он вынырнул в районе паромной переправы. Там густые заросли, и, может быть, он сейчас там. В настоящее время нужна помощь всех неравнодушных, – рассказал «КП-Уфа» обеспокоенный отец мальчика.

Приметы: рост 175 см, темные волосы, карие глаза.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка, просьба немедленно сообщить в полицию, волонтерам-поисковикам по номеру 8 (927) 969 89 19.