Бюджет генплана развития Уфы оценили в два триллиона рублей

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Предполагаемый бюджет генерального плана развития Уфы до 2040 года составит порядка двух триллионов рублей. Об этом стало известно на градостроительном совете Башкирии, который 25 мая провел глава республики Радий Хабиров.

Проект развития Уфы на ближайшие 20 лет разработал институт генплана Москвы. Документ еще не представлен широкой общественности – его обнародуют в июле 2021 года. Пока он проходит этап обсуждения «во всех необходимых инстанциях», сообщила замначальница главархитектуры башкирской столицы Ольга Сарапулова.

– Предполагаемый бюджет нового генплана Уфы до 2040 года составит 2 трлн рублей. Основной упор сделан на развитие инфраструктуры. Проект предусматривает застройку территорий, прежде всего Забелья и Зауфимья, возведение 10 мостов, строительство новых школ на 117 тысяч мест. При этом проект пока опережает демографические прогнозы, – проинформировали в пресс-службе администрации главы Башкирии.

Хабиров отметил, что прирост населения Уфы возможен не столько за счет демографии, сколько за счет миграции, которую «подстегнет» «массовое строительство».