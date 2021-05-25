В Уфе двое детей пострадали от укусов бродячих собак

В ведомстве пояснили, что по месту ЧП уже выехали и выловили трех безнадзорных псов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 25 мая, двое детей в Демском районе пострадали от укусов бездомных собак. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, собаки напали на 8-летнего мальчика и 10-летнюю девочку.

Оба ребенка сейчас госпитализированы в больницы. В ведомстве пояснили, что по месту ЧП уже выехали и выловили трех безнадзорных псов.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Спасатели напоминают, что подходить к бездомным животным на улице опасно. Не совершайте резкие движения в их сторону, не кидайте в них предметы, не дергайте за хвост и другие части тела.

Напомним, что 17 апреля в селе Сафарово Учалинского района Башкирии собаки напали на 5-летнего мальчика и загрызли его насмерть.