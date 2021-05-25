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Происшествия25 мая 2021 20:45

В Уфе двое детей пострадали от укусов бродячих собак

ЧП произошли в Деме
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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В ведомстве пояснили, что по месту ЧП уже выехали и выловили трех безнадзорных псов.

В ведомстве пояснили, что по месту ЧП уже выехали и выловили трех безнадзорных псов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 25 мая, двое детей в Демском районе пострадали от укусов бездомных собак. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, собаки напали на 8-летнего мальчика и 10-летнюю девочку.

Оба ребенка сейчас госпитализированы в больницы. В ведомстве пояснили, что по месту ЧП уже выехали и выловили трех безнадзорных псов.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Спасатели напоминают, что подходить к бездомным животным на улице опасно. Не совершайте резкие движения в их сторону, не кидайте в них предметы, не дергайте за хвост и другие части тела.

Напомним, что 17 апреля в селе Сафарово Учалинского района Башкирии собаки напали на 5-летнего мальчика и загрызли его насмерть.

ЧП