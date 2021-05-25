В Башкирии следователи возбудили уголовное дело против 33-летнего тренера, подозреваемого в секс-насилии

Тренера еще не задержали - он в розыске

Следственный комитет Башкирии прокомментировал вопиющий случай в Ишимбае, где 14-летняя девочка обвинила своего 33-летнего тренера в секс-насилии. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении него по ст. 131 УК РФ (изнасилование).

В СК подтвердили, что случай произошел неделю назад – 18 мая. Подозреваемый, который является тренером секции кикбоксинга совершил преступление против половой неприкосновенности своей 14-летней воспитанницы в тренерской комнате.

О случившемся, как ранее сообщалось, жертва рассказала родителям, а те сообщили в правоохранительные органы.

Сейчас следователи совместно с полицейскими устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и ведут розыск подозреваемого.

Отметим, что сам подозреваемый женат, у него есть ребенок.