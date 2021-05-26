Сабантуй отменен в еще одном районе Башкирии: всему виной коронавирус

Фото: На земле Салавата

В Салаватском районе Башкирии отменили Сабантуй, который должен был пройти 12 июня, сообщает «На земле Салавата». Такое решение принял районный оргкомитет в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Оказалось, что в мае 2021 года в районе зафиксирован подъем заболеваемости – 19 человек заболели ковидом и 30 пневмонией. Из-за этого Роспотребнадзором рекомендовано сабантуй в районе не проводить. Также не будет проводиться праздник плуга и в Дуванском районе. В Кигинском районе сабантуй состоится, в Мечетлинском и Белокатайском районах ситуация благополучная, и любимые народные праздники местные власти намерены провести.