Следователи проверят обстоятельства ДТП в Башкирии, в котором пострадали двое детей 7 и 9 лет

В салоне иномарки находились дети водителя, которые получили телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и ушиба позвоночника.

В Башкирии следователи проверяют обстоятельства ДТП в Чишминском районе, где пострадали дети 7 и 9 лет. Доследственная проверка проводится по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Известно, что авария произошла 22 мая днем на автодороге Уфа-Чишмы. 34-летний водитель автомобиля марки «Kia Optima» вышел на обгон, но не обеспечил боковой интервал. Чтобы избежать столкновения, он съехал в левый кювет, где опрокинулся.

В салоне иномарки находились дети водителя, которые получили телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и ушиба позвоночника.

В настоящее время следователям предстоит провести комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.