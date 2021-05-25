Спасатели вытащили из воды 34-летнего уфимца

До него доплыли на катере, в этот момент он как раз почти ушел под воду – виднелась лишь рука.

В столице Башкирии вчера вечером 24 мая спасатели вытащили из воды выпившего 34-летнего мужчину. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, его заметили на середине реки Белой. Он не кричал, не размахивал руками, но опытные сотрудники сразу поняли, что ему требуется помощь – мужчина еле держался на поверхности, периодически уходил под воду.

До него доплыли на катере, в этот момент он как раз почти ушел под воду – виднелась лишь рука. Пострадавшего подняли на борт, но с доставкой к месту, где тот оставил вещи, вышла заминка. Он никак не мог вспомнить, откуда начал свой заплыв. Но потом мужчина вспомнил, что заходил в воду под мостом или после моста. Там сотрудники его и высадили.