Хабиров пообещал, что башкирские стиральные порошки вернутся на прилавки магазинов

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что «в ближайшее время» на прилавки магазинов вернутся произведенные в республике порошки «Луч» и «Зифа». Об этом руководитель региона написал в своих соцсетях.

– Планируем поставлять его [порошок] по всей России, ведем переговоры с ближним зарубежьем, – отметил Хабиров. – Так что если увидите в магазинах порошок – «Луч» (автомат и ручная стирка), «Зифа», «Зифа эконом», «Зифа автомат», смело покупайте. Произведено в Башкортостане!

Стиральные порошки будет производить «Башкирская содовая компания». Долгие годы цех предприятия, с конвейеров которого выпускались моющие средства, был законсервирован. Осенью 2020 года правительство республики начало искать возможности для возрождения производства. Итогом этой работы стало привлечение 275 млн рублей инвестиций. Сегодня, 25 мая, на базе «БСК» начался выпуск стиральный порошков «Эколь». Цех планирует выйти на проектную мощность в 60 тысяч тонн синтетических моющих средств в год.