На реконструкцию участка улицы Рабкоров в Уфе предусмотрено более 470 млн рублей

Реконструкция на отрезке улицы Рабкоров начнется в текущем году и завершится в следующем

В Уфе на реконструкцию отрезка улицы Рабкоров от Высотной до Кувыкина могут потратить до 473 млн рублей. Именная такая максимальная стоимость контракта указана в тендере, опубликованном на портале госзакупок. Заказчиком работ выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений столичной администрации, сообщает «РБК-Уфа». Подрядчик на выполнение реконструкции улицы будет отобран после 16 июня.

Согласно конкурсной документации, участок Рабкоров должен обновиться до 25 ноября 2022 года. Основную часть финансирования на себя возьмет республиканский бюджет. В 2021 году башкирская казна выделит до 193 млн рублей, а в 2022 году – почти 266 млн рублей.

Реконструируемый отрезок улицы Рабкоров станет частью транспортного коридора, строительство которого в марте текущего года анонсировал глава Башкирии Радий Хабиров. Этот коридор будет состоять из четырех улиц (Айская, Высотная, Ураксина и Рабкоров) и соединять микрорайон Зеленая роща и исторический центр Уфы.