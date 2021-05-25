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Общество25 мая 2021 16:48

В Башкирии бывшего налоговика осудят за покушение на взятку в особо крупном размере

По версии следствия, он обещал закрыть глаза на нарушения в коммерческих фирмах 1,75 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские задержали посредника налогового инспектора при получении денег

Полицейские задержали посредника налогового инспектора при получении денег

Альшеевский межрайонный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело против 33-летнего экс-сотрудника межрегиональной инспекции ФНС. В прошлом главного налогового инспектора по крупнейшим налогоплательщикам № 5 обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он обещал закрыть глаза на нарушения в коммерческих фирмах за 1,75 млн рублей. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

– В мае 2020 года обвиняемый обнаружил в деятельности двух коммерческих фирм признаки налоговых нарушений, – передали в надзорном ведомстве. – За бездействие в виде непринятия мер контроля и неинформирования своего руководства о выявленных фактах он потребовал от директора компаний через посредника взятку в размере 1,75 млн рублей.

Директор компаний сообщил об этом в правоохранительные органы, и после получения денег посредник налоговика был задержан сотрудниками полиции. Сам обвиняемый вину в преступлении не признал.