В Башкирии бывшего налоговика осудят за покушение на взятку в особо крупном размере

Полицейские задержали посредника налогового инспектора при получении денег

Альшеевский межрайонный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело против 33-летнего экс-сотрудника межрегиональной инспекции ФНС. В прошлом главного налогового инспектора по крупнейшим налогоплательщикам № 5 обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он обещал закрыть глаза на нарушения в коммерческих фирмах за 1,75 млн рублей. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

– В мае 2020 года обвиняемый обнаружил в деятельности двух коммерческих фирм признаки налоговых нарушений, – передали в надзорном ведомстве. – За бездействие в виде непринятия мер контроля и неинформирования своего руководства о выявленных фактах он потребовал от директора компаний через посредника взятку в размере 1,75 млн рублей.

Директор компаний сообщил об этом в правоохранительные органы, и после получения денег посредник налоговика был задержан сотрудниками полиции. Сам обвиняемый вину в преступлении не признал.