Из-за чего в уфимскую клинику «Аллоплант» ворвались бойцы ОМОНа с автоматами

фото: "Аллоплант"

Стало известно, зачем бойцы ОМОНа и сотрудники правоохранительных органов сегодня, 25 мая, заявились в центр глазной хирургии «Аллоплант» в Уфе и устроили там обыски с проверкой документации.

Как выяснила «КП-Уфа», распоряжение на проведение оперативных мероприятий дало МВД Башкирии. Из официального документа следует, что ведомство получило сведения о том, что должностные лица и сотрудники медучреждения могут быть причастны к нарушению законодательства в сфере экономики и противодействия коррупции. В распоряжении уточняется, что речь идет о возможном нарушении, влекущем уголовную ответственность по двум статьям: «присвоение и растрата» (ст. 160, ч. 3) и «превышение должностных полномочий» (ст. 286, ч.1).

Провести оперативные мероприятия было поручено сразу 19 сотрудникам полиции. При поддержке Росгвардии им приказали обследовать помещения и здания «Аллопланта», а также изучить и изъять документы, имеющие отношение к устанавливаемой противоправной деятельности.