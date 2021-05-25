В Башкирии предупредили о сильном ветре и чрезвычайной пожароопасности

Высокий уровень пожароопасности вызван высокой температурой воздуха

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение, согласно которому завтра, 26 мая, на территории республики ожидается сильный северный ветер – до 15-20 метров в секунду. Кроме того, в регионе сохранится чрезвычайный уровень пожароопасности. Это связано с повышенной температурой воздуха.

По данным синоптиков Башгидромета, ночью 26 мая по республике местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в темное время суток составит +11,+16° (по северу до +6°). Днем температура поднимется до +21,+26°. 32-градусная жара прогнозируется на юго-востоке региона.