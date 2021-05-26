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Общество26 мая 2021 7:57

Метеоролог рассказала, как часто в Башкирии появляются шаровые молнии

Это необычное явление до сих пор остается неизученным
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Редкое природное явление пока не поддается объяснению

Редкое природное явление пока не поддается объяснению

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Одно из самых удивительных и необычных природных явлений, что можно встретить в Башкирии – шаровая молния. Оказывается, ее происхождение до сих пор остается загадкой для ученых, не говоря уже о возможности спрогнозировать появление шаровой молнии. В беседе с «КП-Уфа» главный метеоролог Башгидрометцентра Анна Козаева рассказала, как часто такой тип молнии появляется на территории республики.

- Она бывает, но это очень редкое явление. В свое время Менделеев исследовал природу происхождения шаровой молнии. До сих пор не известно. Линейные молнии – пожалуйста, в любом учебнике написано как возникает, из-за чего. Описания механизма возникновения шаровых молний до сих пор нет, - говорит Анна Козаева.

Что касается того, как часто в Башкирии фиксируется появление шаровой молнии, то здесь у метеорологов нет однозначного ответа.

- У нас даже в коде (список погодных явлений – Ред.) нет шаровой молнии. Узнаем по свидетельствам очевидцев, - говорит начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова. – И то, не так часто к нам такие сообщения поступают. Бывает, какой-нибудь очевидец позвонит, скажет видел шаровую молнию.