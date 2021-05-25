«Мой герой ушел»: в Уфе после страшной болезни скончался молодой отец двоих детей

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В Уфе скончался от онкологии 30-летний отец двоих детей Артем Фазылов. Печальную новость сообщила его супруга Татьяна в соцсетях.

- Артёма больше нет! Мой герой, моя опора ушёл сегодня в 6,10, - написала женщина.

Напомним, что о печальной истории молодого мужчины «КП-Уфа» писала еще в августе 2019 года. Первые симптомы болезни проявились еще в конце 2018: Артем стал жаловаться на сильные боли в спине, но врачи ставили ему диагноз остеохондроз и отправляли домой. В апреле 2019 уфимец попал в больницу с подозрением на пневмонию, у него выкачали из легкого много крови. А проведенное МРТ показало злокачественное образование в позвоночнике – саркому 3 стадии.

Артем Фазылов немедленно приступил к лечению, прошел множество химиотерапий, включая Москву. Все это время с ним рядом находилась жена, которая всегда и во всем поддерживала супруга. Казалось, выздоровление вот-вот наступит, но весной 2021 мужчине стало хуже, а в конце мая он умер.

- Скорбим вместе с вами. Замечательный мальчик, добрейшей души человек – это огромная потеря для родителей, жены, детей, друзей... Артём всегда был готов прийти на помощь! Мы будем помнить тебя всегда! – скорбит подруга семьи Галина Л.

Похоронят Артема в поселке Вперед Давлекановского района, всех, кто знал мужчину, приглашают проститься с ним.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким умершего Артема Фазылова.