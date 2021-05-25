Ревнивица из Башкирии наказала приятеля, который назвал ее другим именем

Пьяная жительница Башкирии пыталась зарезать приятеля

42-летняя жительница схватила за нож и ударила приятеля после того, как он назвал ее чужим именем.

Кровавая драма приключилась во время застолья знакомых в Ишимбае. 39-летний житель города позвал в гости свою 42-летнюю знакомую и стал распивать с ней спиртное. В один момент подвыпивший мужчина обратился к гостье, назвав ее при этом чужим именем. Женщина такое терпеть не захотела, схватила нож и ударила им хозяина дома в бок. Осознав произошедшее, она испугалась и вызвала скорую помощь. Медики вызвали на место полицейских.

В итоге пострадавшего мужчину доставили в местную больницу, а в отношении нападавшей возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.