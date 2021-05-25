Первым вице-мэром Уфы стал топ-менеджер из нефтяной отрасли Марат Гайфуллин

Фото: мэрия Уфы

Сегодня, 25 мая, на очередном оперативном совещании в мэрии Уфы сити-менеджер башкирской столицы Сергей Греков объявил о кадровых перестановках в своей команде. Место первого вице-мэра города занял экс-топ-менеджер «Стерлитамакского нефтехимического завода» Марат Гайфуллин. В городской администрации он будет курировать вопросы благоустройства, ЖКХ и транспорта.

- Марат Раитович имеет богатый производственный, административный опыт. Он десять лет работал директором крупного промышленного холдинга. Уверен, что свой накопленный опыт будет успешно применять в службе мэрии города Уфы, - представил Гайфуллина на совещании мэр Уфы Сергей Греков.

О новом вице-мэре Уфы известно, что родился он в 1980-м году, высшее образование получил в УГАТУ по специальности «Менеджмент». До своего назначения в уфимскую администрацию работал топ-менеджером на «Стерлитамакском нефтехимическом заводе и гендиректором управляющей компании «ТАУ НефтеХим». С декабря 2020 года Марат Гайфуллин работал советником мэра Уфы.