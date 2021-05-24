В Башкирии пожар уничтожил три дома и баню: в огне погиб мужчина

Фото: МЧС по РБ

Сегодня в селе Знаменка Белебеевского района произошел смертельный пожар, унесший жизнь человека. Как рассказали в МЧС республики, все случилось ближе к 6 вечера на улице Чапаева: там загорелся одноэтажный деревянный дом. Пламя быстро перекинулось на соседние постройки, в итоге сгорели три дома (два жилых и один заброшенный), а также баня. К сожалению, есть и жертвы. Проливая обугленные завалы, пожарные наткнулись на тело мужчины 1965 года рождения.

На месте происшествия работали 22 человека и 8 единиц спецтехники. Было важно действовать очень быстро, чтобы огонь не уничтожил всю деревню. В итоге к 19.10 возгорание на площади 220 квадратных метров удалось локализовать.

- Причину пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России и следственно-оперативной группе, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.