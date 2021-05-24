Уфимец заснял ураган, едва не разнесший его машину

Фото: скрин видео из соцсетей

Необычное природное явление заснял сегодня уфимец. В районе улицы Кавказской сильный порыв ветра, больше напоминающий ураган, с легкостью поднял кусок металлической обшивки и отбросил его в сторону. Чудом железный лист пролетел мимо машины, не повредив ее.

- Спасите, как бог меня упас! – ликует уфимец.

А вот припаркованной неподалеку иномарке повезло куда меньше: на него упал лист обшивки и сильно его поцарапал. Последствия смерча уфимец также снял на видео и выложил в соцсети.

Напомним, сегодня синоптики предупреждали, что в Уфе ожидается не только аномальная жара и ураганный ветер с порывами до 18-24 метров в секунду. Ранее в беседе с «КП-Уфа» главный метеоролог Башгидрометцентра Анна Козаева рассказала, что смерчи – в принципе нехарактерное природное явление для Башкирии, поскольку для их образования нужны «определенное обеспечение влагой и высокие температуры».