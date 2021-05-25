«Моя жизнь – самый бессмысленный фильм»: в Уфе под окнами высотки нашли тело молодой женщины

Фото: соцсети

Днем 23 мая в Уфе под окнами высотки прохожие обнаружили тело 35-летней местной жительницы. Что именно произошло – несчастный случай или суицид, сейчас предстоит разобраться правоохранителям.

Знакомые Юлии С. рассказали, что у молодой женщины были проблемы с наркотиками. Уфимка не раз пыталась завязать с пагубной привычкой и даже проходила лечение. Все думали, что с запрещенными веществами покончено навсегда, но есть вероятность, что женщина в тот день снова употребила наркотик. Кстати, незадолго до своей гибели Юлия оставила на своей странице в соцсети странный и пугающий статус.

- Я не люблю фильмы без смысла и конца. Моя жизнь это и есть тот самый бессмысленный фильм. А я режиссер этого фильма, который никак не может дописать конец, - написала женщина.

Несмотря ни на что, об уфимке с большой теплотой отзываются ее многочисленные друзья.

- Помним, скорбим. Пусть земля будет пухом, - пишет Ильмира Р.

- Царство небесное! Хороший человек покинул мир, - скорбит Татьяна Д.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования близким и родным погибшей.