В Башкирии на подъезде к Ишимбаю полыхает сухая трава

Фото: МЧС по РБ

Из-за сильной жары в Башкирии сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров. Так, сегодня, 24 мая, загорелась сухая трава прямо на подъезде к Ишимбаю. В МЧС республики рассказали, что пожарным удалось вовремя локализовать возгорание, поэтому огонь не распространился дальше, и пострадавших удалось избежать.

- В 15:18 поступило сообщение о том, что горит сухая трава вдоль дороги по Индустриальному шоссе в Ишимбае. При тушении были задействованы 45 человек и 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Пожар локализован в 17:16 на площади 6 Га, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

Напомним, что в Башкирии пока сохраняется очень жаркая и ветреная погода. Местами ожидается повышение температуры воздуха до +38 градусов, при этом порывы шквалистого ветра могут достигать 18-24 метров в секунду. Жителей республики просят максимально обращаться с огнем: не разжигать костры и не бросать непотушенные окурки на землю, особенно рядом с жилыми постройками и лесом.