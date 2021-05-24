Жительница Башкирии подожгла своего соседа из-за замечания о курении в подъезде

Мужчину едва успели привезти в ожоговое отделение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии перед судом предстала 36-летняя жительница Агидели, которую обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровья путем поджога. Как рассказали в республиканской прокуратуре, эта история произошла еще в октябре прошлого года. Женщина пригласила к себе подруг, а когда шумная компания вышла ночью на перекур в подъезд, сосед решил сделать замечание, за что жестоко поплатился. Разгоряченная алкоголем хозяйка вечеринки принесла из дома бутылку с бензином, облила им соседа, а после чего подожгла. На вопли несчастного выбежали другие жильцы подъезда, которые потушили его и вызвали скорую. Несчастный получил ожоги половины тела, но все же выжил.

А вот поджигательнице предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Краснокамский межрайонный суд признал ее виновной в совершении преступления и отправил на 8 лет в колонию общего режима.