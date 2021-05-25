Башкирия хочет заработать на рекламе 250 млн рублей

Максим Ульчев // фото: glavarb.ru

Власти Башкирии хотят пополнять муниципальные бюджеты за счет предоставления коммерческим организациям мест для наружной рекламы. Для этого в республике организуют торги за право использования соответствующих конструкций: какая компания предложит на электронном аукционе максимальную сумму за использование места под рекламу, та и сможет на нем размещать информацию о своем продукте или услуге.

Как сообщил руководитель республиканского агентства по печати и СМИ Максим Ульчев, электронные торги позволили городу Октябрьскому поднять стоимость рекламного места на 75% (ранее рост не превышал пяти процентов). «Если за 2020 год поступления от рекламы в муниципальные бюджеты составили 139 млн рублей, то благодаря переходу на электронные торги эта сумма может вырасти до 250 млн рублей», - отметил Ульчев.

Всего в Башкирии определено 3 756 мест для установки рекламных конструкций. Большая их часть – 1242 – находится в столице республики Уфе.