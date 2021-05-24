В Башкирии на фоне аномальной жары усилится ветер и пройдет дождь

Кратковременные дожди пройдут на большей части республики. Исключение - юго-восток Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды в Башкирии на завтра, 25 мая.

На большей части республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. Существенных осадков не прогнозируется только по юго-востоку. Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 30-35°. Одновременно с этим на территории региона резко усилится шквалистый ветер – его порывы будут достигать 19-24 метров в секунду.

В большинстве районов республики сохранится чрезвычайная пожароопасность: в МЧС призывают не разжигать костры на полях и в лесу и не бросать непотушенные окурки в траву.

Незначительный спад температуры воздуха ожидается на следующий день, 26 мая. Днем столбики термометров покажут 21-26°.