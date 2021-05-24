Рядом с природным парком «Иремель» в Башкирии загорелся лес

скриншот видео // Рина Гринберг / vk.com

В Башкирии рядом с границей природного парка «Иремель» на стороне Белорецкого района загорелся лес. Об этом 23 мая сообщила общественница и эксперт по туризму Рина Гринберг. Инцидент уже сегодня, 24 мая, прокомментировали в региональном МЧС.

– Это был лесной пожар в Белорецком районе, Тирлянское лесничество, – передали в пресс-службе экстренного ведомства. – Пожар был 24 мая в 11:40 на площади в 140 га... примерно в 7-10 километрах от парка «Иремеля». С самого парка сообщения о лесном пожаре не поступало. Дальнейшее распространение [огня] не допущено. Площадь [пожара] не изменится.

В Минлесхозе тем временем сообщают, что площадь пожара в Тирлянском лесничестве составляла 40 гектаров. В тушении участвовало 19 человек и 10 единиц техники.