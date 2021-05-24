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Общество24 мая 2021 20:11

Бронзовый бюст и букеты живых цветов: как сейчас выглядит могила вице-премьера Башкирии Артура Ахметханова

«Комсомолка» побродила по мусульманскому кладбищу, где похоронены многие знаменитости республики
Инга НОВИЦКАЯ
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Могила Ахметханова находится на центральной аллее мусульманского кладбища

Могила Ахметханова находится на центральной аллее мусульманского кладбища

Фото: Рустем АХУНОВ

На днях «Комсомолка» отправилась на прогулку на одно из самых старинных кладбищ Уфы – мусульманское. На протяжении более чем сотни лет здесь хоронили самых известных людей республики – воинов, врачей, ученых, артистов, писателей и музыкантов. Здесь были похоронены Мустай Карим, Зайнаб Биишева, Амир Абдразаков, а два года назад здесь похоронили и вице-премьера Башкирии, курировавшего вопросы безопасности. Генерал-лейтенант Артур Ахметханов скончался на 57 году жизни от рака печени.

- Ушел мой друг. Воин. Настоящий сын башкирского народа. Он тяжело болел. Бился до последнего, - произнес тогда слова скорби глава Башкирии Радий Хабиров.

Могила Артура Ахметханова находится в самом сердце кладбища – на центральной его аллее. На огромной мощеной площадке расположился внушительный гранитный постамент со скромной подписью и датой смерти. Украшает постамент бронзовый бюст Ахметханова – точно такой же позже установили и на малой родине генерал-лейтенанта, в парке села Малояз. И хотя со дня похорон прошло уже 2 года, видно, что за могилой постоянно ухаживают – ни пылинки, ни пожелтевшего листика. Украшают могилу огромные букеты живых цветов и памятные венки.

Кстати, напомним, что после смерти Артура Ахметханова, уфимские депутаты приняли решение назвать улицу в его честь. Его теперь носит одна из новых улиц в Кировском районе вблизи Уфимского юридического института МВД.