Экспертиза обнаружила в клипах Моргенштерна признаки пропаганды наркотиков

фото: Моргенштерн // instagram.com

Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в двух клипах рэп-исполнителя Моргенштерна признаки пропаганды наркотиков. Речь идет о работах «Розовое вино-2» и Family. Исследование роликов проходило в рамках возбужденного против музыканта административного дела о «пропаганде наркотических средств, психотропных веществ […] с использованием интернета».

В заключении эксперты приходят к выводу, что «коммуникативная цель артиста - демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению» (цитата по РИА Новости). При этом социально-психологическая направленность видеороликов заключается в том, чтобы сформировать у адресата (слушателя/зрителя) позитивное отношение к наркотикам – этому, по мнению исследователей, способствует создание привлекательных образов героев.

Напомним, проверить творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди молодежи потребовала организация «Лига безопасного интернета». Соответствующее административное дело с заключением экспертизы поступило в Зюзинский суд Москвы.