В Башкирии с 25 по 27 мая будут включать сирены «Внимание всем»

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии c 25 по 27 мая будет проходить плановая проверка автоматизированной системы «Внимание всем». В столице республики Уфе и других муниципалитетах зазвучат предупредительные сирены. Об этом предупредили в Госкомитете РБ по ЧС.

– «Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подаётся для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации, – пояснили в экстренном ведомстве. – В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал […] будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут.

Сирены будут включаться в период с 9:30 до 16:00 по местному времени. Длительность сигнала не превысит пяти секунд.

– 25 мая сирены взвоют в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы;

– 26 мая – в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы;

– 27 мая – в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы и в остальных районах и городах Башкирии.

В Госкомитете по ЧС также отметили, что в ночное время в регионе будет проводиться техническая проверка оповещений через телевидение и радио.