В Уфе мужчина поддался на уловку мошенника и лишился 10 тысяч рублей

Мошенник предлагал потерпевшему быстрый и хороший заработок Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе завершилось следствие по делу о мошенничестве, в котором пострадал 20-летний уфимец. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в декабре 2020 года потерпевший вел переписку в социальных сетях с мужчиной, который предлагал приобрести специальную программу, якобы позволяющую быстро и легко заработать.

Поддавшись на уговоры мошенника, молодой человек совершил несколько денежных переводов общей суммой 10 тысяч рублей. Однако в ответ никакой программы переслано не было, и потерпевший обратился с заявлением полицию.

Мошенником оказался 19-летний житель Уфы. Молодой человек возместил потерпевшему убытки, однако сотрудники полиции все равно завели на него уголовное дело.

Сейчас следствие закончено, а прокуратура направила дело в суд для рассмотрения по существу.