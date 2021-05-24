Спасатели предупредили об экстремальной жаре и шквалистом ветре в Башкирии

Вместе с жарой в Башкирии прогнозируется сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии сегодня, 24 мая, ожидается сильная жара с максимальным повышением температуры до +38°, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном МЧС.

– Не сжигайте мусор не разжигайте костры на приусадебных участках, будьте осторожны при эксплуатации электроприборов, храните источники огня в недоступных для детей местах. Кроме того, в целях собственной безопасности, будьте осторожны на воде! – обратились в экстренном ведомстве к жителям республики.

Напомним, аномальная жара в Башкирии длится уже третью неделю. Столица республики Уфа за май поставила уже пятый температурный рекорд. Последний держался полвека.