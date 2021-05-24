В Уфе суд вынес приговор мотоциклисту, сбившему насмерть мать троих детей

В момент ДТП мотоциклист был пьян и не имел при себе прав Фото: соцсети

В Уфе суд вынес обвинительный приговор 20-летнему мужчине. Утром в июле 2020 года молодой человек на мотоцикле совершил наезд на переходящую дорогу женщину в поселке Максимовка. Потерпевшую увезли в больницу, но ее не смогли спасти. На попечении у нее было три несовершеннолетних ребенка.

На месте ДТП выяснилось, что в момент аварии обвиняемый был пьян и не имел при себе водительского удостоверения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело за вождение мотоцикла в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Обвиняемый свою вину не признал, но, тем не менее, суд назначил ему 6 лет колонии поселения и на 3 года лишил прав.