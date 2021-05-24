Помогла спрятать труп расчлененного любовника: женщину из Башкирии будут судить за жуткое преступление

Судебный процесс назначен на 2 июня

В Гафурийский межрайонный суд Башкирии поступило уголовное дело против женщины, которая помогла подруге сбросить тело ее любовника в колодец. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, эта история случилась в феврале текущего года. 14 числа 39-летняя жительница села Белое Озеро из-за частых упреков в неверности до смерти забила скалкой своего сожителя и расчленила его топором. После этого она попросила 46-летнюю знакомую помочь избавиться от трупа. Женщины бросили его на дно колодца.

фото: МВД РБ

В марте покойник был обнаружен. Следователи оперативно вышли на убийцу и ее сообщницу. Сначала под суд пойдет вторая. Она является фигурантом уголовного дела о «заранее не обещанном укрывательство особо тяжкого преступления». Процесс назначен на 2 июня.