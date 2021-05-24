В Уфе в пятый раз за месяц зафиксировали температурный рекорд

23 в Уфе была 32-градусная жара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе 23 мая был зафиксирован очередной температурный рекорд. На аэрологической станции в Деме столбики термометров показали +32°. Предыдущий максимум держался 54 года – в 1967 году воздух прогревался до 31,5°.

– По республике в зоне атмосферного фронта температура воздуха [23 мая] была различной: от +22° по северо-западу республики до +35,4° по югу республики (АМС Салават), – отметили синоптики.

Напомним, температурный рекорд, установленный Уфой 23 мая, стал пятым за текущий месяц. Исторический максимум жары был зарегистрирован 16 (+32,6°), 17 (32,5°), 18 (30,6°) и 22 (31,6°) числа.