В Башкирии более 1,3 тысячи выпускников школ отказались сдавать ЕГЭ

В Башкирии ЕГЭ в этому году сдадут более 17,5 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в 2021 году единый государственный экзамен будут сдавать 17 690 выпускников 11-х классов. 1302 школьника отказались проходить ЕГЭ, поскольку не планируют поступать в вузы. Для получения аттестата они сдадут государственные выпускные экзамены по математике и русскому языку. Об этом на оперативном совещании в местном региональном правительстве сообщил глава Минобранауки РБ Айбулат Хажин.

Самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Башкирии: профильная математика (зарегистрировано 11 165 участников экзамена), обществознание (6920), физика (4467), биология (3991) и информатика (3724).

Выпускники девятых классов – более 38 тысяч человек – пройдут государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике. Экзаменов по выбору для девятиклассников в этом году не предусмотрено.