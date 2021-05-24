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Общество24 мая 2021 9:57

В Башкирии более 1,3 тысячи выпускников школ отказались сдавать ЕГЭ

Такая возможность предоставлена тем, кто не собирается поступать в вуз
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии ЕГЭ в этому году сдадут более 17,5 тысячи человек

В Башкирии ЕГЭ в этому году сдадут более 17,5 тысячи человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в 2021 году единый государственный экзамен будут сдавать 17 690 выпускников 11-х классов. 1302 школьника отказались проходить ЕГЭ, поскольку не планируют поступать в вузы. Для получения аттестата они сдадут государственные выпускные экзамены по математике и русскому языку. Об этом на оперативном совещании в местном региональном правительстве сообщил глава Минобранауки РБ Айбулат Хажин.

Самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Башкирии: профильная математика (зарегистрировано 11 165 участников экзамена), обществознание (6920), физика (4467), биология (3991) и информатика (3724).

Выпускники девятых классов – более 38 тысяч человек – пройдут государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике. Экзаменов по выбору для девятиклассников в этом году не предусмотрено.