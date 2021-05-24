В Башкирии помощникам депутатов запретят иметь двойное гражданство

Помощники депутатов Башкирии не смогут иметь двойное гражданство

Парламент Башкирии намерен запретить помощникам депутатов иметь двойное гражданство и вид на жительство в иностранных государствах. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании в Госсобрании-Курултае.

Для действующих помощников утрата российского гражданства или приобретение права постоянного проживания за рубежом будет являться основанием для досрочного прекращения полномочий, – отметил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Напомним, Курултай в этом году плотно взялся за уточнение статуса помощников депутатов. В феврале был принят регламент об их правах и обязанностях. Как пояснил Толкачев, необходимость в таком законе «назрела в связи со случаями непрофессионального поведения отдельных помощников депутатов, которые стали выходить за рамки своих полномочий».