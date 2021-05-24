В Башкирии пьяный водитель на внедорожнике задавил пенсионерку, выезжая с парковки

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Кумертау днем 23 мая пьяный водитель на Chevrolet Niva задавил пенсионерку, когда выезжал с парковки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным дорожных инспекторов, 60-летний мужчина на внедорожнике сдавал назад и не заметил 71-летнюю горожанку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

– В результате аварии пешеход госпитализирована. Освидетельствование водителя показало, что он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, – добавили в Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки в еще шести ДТП на территории региона пострадали шесть человек.