В Башкирии выявили случай малярии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии зафиксировали случай малярии, привезенной из африканской страны.

Информацию о появлении на территории Башкирии нетипичной болезни озвучила на оперативном совещании правительства республики руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак. По ее словам, заболевший мужчина прибыл в регион из одной африканской страны.

- Диагноз подтвержден лабораторно. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Сейчас пациент на лечении, - объяснила Казак.

Похожие ситуации в Башкирии происходят редко. Например, в 2015 году в регионе выявили всего три случая тропической болезни. Пациентов с подозрением на малярию изолируют от остальных и проводят комплексное лечение.