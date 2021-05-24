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Общество24 мая 2021 8:45

Роспотребнадзор: в Башкирию завезли малярию из Африки

Ситуацию прокомментировали на оперативном совещании Радия Хабирова
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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В Башкирии выявили случай малярии

В Башкирии выявили случай малярии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии зафиксировали случай малярии, привезенной из африканской страны.

Информацию о появлении на территории Башкирии нетипичной болезни озвучила на оперативном совещании правительства республики руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак. По ее словам, заболевший мужчина прибыл в регион из одной африканской страны.

- Диагноз подтвержден лабораторно. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Сейчас пациент на лечении, - объяснила Казак.

Похожие ситуации в Башкирии происходят редко. Например, в 2015 году в регионе выявили всего три случая тропической болезни. Пациентов с подозрением на малярию изолируют от остальных и проводят комплексное лечение.