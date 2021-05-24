Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло на 89 человек

В республике сейчас для прививки используются три вакцины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии за сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число инфицированных выросло до 37574 человек. Большая часть из них в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении под наблюдением участкового врача, еще 141 пациент находится в стационаре. Состояние 8 из них врачи оценивают как тяжелое, они переведены в отделение интенсивной терапии. Также за сутки выписано 95 выздоровевших, всего выздоровело уже 94 от общего числа заболевших – 35367 человек.

- В настоящий момент в республике развернуто 1527 инфекционных коек, из них занято 69 процентов. Все они оснащены кислородом, запасом СИЗов и необходимыми лекарствами, - заявил глава Минздрава Максим Забелин.

Продолжается в республике и массовая вакцинация от коронавируса. Всего на сегодняшний день в Башкирию поставлено 386374 доз вакцин, из них первым компонентом вакцинировано 339181 человек, полностью завершили вакцинацию 254000 человек. Только за последние выходные было привито 12148 жителей республики.