Хабиров отложил обсуждение вакцинации от коронавируса из-за трагедии в семье чиновника

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Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания 24 мая отложил обсуждение вакцинации от коронавируса в районах республики из-за трагедии в семье руководителя его администрации. У Александра Сидякина скончалась мать. Присутствие чиновника было необходимо, поскольку он курирует вопросы прививочной кампании в муниципалитетах.

– Мы договаривались сегодня к понедельнику переговорить и рассмотреть ход вакцинации в муниципалитетах. У нас у Александра Геннадьевича мама умерла, поэтому сегодня я перенесу этот разговор – и потом с коллегами пообщаюсь. Но, подчеркиваю, главная задача, которая у нас стоит, – единственно возможный инструмент остановить коронавирус – это вакцинация, – отметил Хабиров.